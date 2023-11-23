Четыре человека погибли в результате атаки ЦАХАЛ на юге Ливана Al Hadath: четыре мирных жителя погибли на юге Ливана при ударах дронов ЦАХАЛ

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС, сообщает телеканал Al Hadath. По его данным, ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями партии «Хезболла».

Телеканал отмечает, что число жертв может возрасти, учитывая поступившие сведения о попадании ракет в жилые дома. Новостной портал Al Nashra уточняет, что израильские дроны выпустили ракеты по базам «Хезболлы» в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб. Била по территории Ливана и артиллерия ЦАХАЛ. Она обстреляла селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна. Туда направлены машины скорой помощи и пожарные команды. За последние 48 часов, как отметили в Ливанском обществе Красного Креста, в результате израильских обстрелов и налетов погибли 19 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что корреспондент и оператор телеканала Al Mayadeen погибли в результате удара Армии обороны Израилья на юге Ливана. Вместе с журналистами также погиб еще один ливанец. Израильский удар был нанесен по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн.