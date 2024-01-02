Четыре человека погибли в аварии с участием автобуса в Турции AHaber: четыре человека погибли и 36 пострадали в ДТП в Турции

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Пассажирский автобус попал в аварию в турецкой провинции Малатья, передает телеканал AHaber. По его данным, в результате ДТП четыре человека погибли и еще 36 пострадали.

ЧП произошло в районе деревни Акчадаг. Автобус, выехавший из Стамбула, перевернулся из-за густого тумана. Как сообщает телеканал, после этого в него врезался грузовик, направлявшийся в Малатью. По словам очевидцев, на место происшествия были направлены бригады скорой помощи, полиции, жандармерии и пожарной охраны. Медики госпитализировали пострадавших.

Ранее в Москве водитель электрокара Voyah Free протаранил семь иномарок на парковке «Мираторга» на Дмитровском шоссе. По некоторым данным, находящийся за рулем мужчина был в нетрезвом состоянии: после аварии он плохо стоял на ногах, когда разговаривал с инспекторами ГИБДД. Известно, что за несколько месяцев владелец электрокара получил более 50 штрафов на сумму 37 тысяч рублей.

До этого в Свердловской области автобус врезался в остановку с людьми. Причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия: задняя часть автобуса увязла в рыхлом снегу, из-за чего водитель увеличил скорость и допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала 76-летняя женщина.