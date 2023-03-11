Четыре человека погибли при взрыве в Афганистане

Фото: Jawid Omid/Xinhua/Global Look Press

В культурном центре города Мазари-Шариф в афганской провинции Балх прогремел взрыв, сообщает телеканал Al Jazeera. По предварительным данным, погибли четыре человека и еще 16 получили ранения.

В здании в момент взрыва проходили торжества по случаю Национального дня журналиста. Наряду с представителями СМИ на мероприятии присутствовали чиновники и религиозные деятели, пишет газета Hasht-e Subh. Ее источники подтвердили гибель двух человек и сообщили о 30 пострадавших.

Представитель полицейского управления Мохаммад Асиф Вазири, в свою очередь, заявил, что пока известно только об одном погибшем и восьмерых пострадавших, пятеро из которых являются журналистами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел у МИД Афганистана в центре Кабула. В момент инцидента в здании проходила встреча делегации из КНР с членами правительства «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Погибли и получили ранения несколько человек.