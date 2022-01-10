Xinhua: четверо подростков погибли в результате взрыва в Афганистане

Четверо учеников школы погибли и ещё 10 ранены при взрыве в уезде Лал Пур, что находится в Афганистане, в провинции Нангархар. Взрыв прогремел вблизи от учебного заведения в разгар дня, передаёт китайское агентство Xinhua со ссылкой на властей. Выясняется, была ли детонация терактом или случайным разрывом снаряда.

Пока что нет подробностей произошедшего, но мы постараемся собрать больше информации, — сообщили власти.

По словам председателя окружного совета молодёжи Надира Мухманда, инцидент произошёл в середине дня в результате детонации самодельного взрывного устройства, прикреплённого к повозке. Он добавил, что пострадали более десятка учеников.

Ответственность за взрыв пока ещё никто на себя не взял. Силы «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) оцепили место происшествия.

В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.

15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным талибов, за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).