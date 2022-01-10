Xinhua: четверо подростков погибли в результате взрыва в Афганистане
Xinhua: в результате взрыва в Афганистане погибли четыре школьника, 10 ранены
Никита Чайка
Никита Чайка
15:28, 10 января 2022
Фото: Социальные сети
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Четверо учеников школы погибли и ещё 10 ранены при взрыве в уезде Лал Пур, что находится в Афганистане, в провинции Нангархар. Взрыв прогремел вблизи от учебного заведения в разгар дня, передаёт китайское агентство Xinhua со ссылкой на властей. Выясняется, была ли детонация терактом или случайным разрывом снаряда.
Пока что нет подробностей произошедшего, но мы постараемся собрать больше информации,— сообщили власти.
По словам председателя окружного совета молодёжи Надира Мухманда, инцидент произошёл в середине дня в результате детонации самодельного взрывного устройства, прикреплённого к повозке. Он добавил, что пострадали более десятка учеников.
Ответственность за взрыв пока ещё никто на себя не взял. Силы «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) оцепили место происшествия.
В ноябре в районе Спингар афганской провинции Нангархар произошёл крупный взрыв в мечети. Он прогремел при большом скоплении людей во время пятничной молитвы. По предварительным данным, травмы получили 15 человек, десятки людей погибли. Также сообщалось о подрыве шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз, жертвами которого стали не менее 150 человек.
15 октября произошёл взрыв в мечети в афганском Кандагаре. Там погибли не менее 47 человек. По данным талибов, за оба теракта ответственны боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).