В Ираке при нападении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на пост сил безопасности погибли четверо полицейских.
Инцидент произошёл в провинции Салах-эд-Дин близ Байджи. Экстремисты атаковали контрольно-пропускной пункт, на котором находились бойцы подразделения по охране нефтяных объектов. В результате перестрелки был уничтожен один боевик, опоясанный взрывчаткой. Об этом
Во время преследования боевика один полицейский подорвался на заложенной мине. Раненый офицер доставлен в госпиталь.
Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке проходят протестные акции, участники которых требуют окончательного ухода действующего главы правительства и назначения нового.
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