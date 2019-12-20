https://static.news.ru/photo/5563afcc-24ab-11ea-83d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

В Ираке при нападении боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на пост сил безопасности погибли четверо полицейских.

Инцидент произошёл в провинции Салах-эд-Дин близ Байджи. Экстремисты атаковали контрольно-пропускной пункт, на котором находились бойцы подразделения по охране нефтяных объектов. В результате перестрелки был уничтожен один боевик, опоясанный взрывчаткой. Об этом сообщает иракский телеканал Rudaw со ссылкой на Управление информации сил безопасности страны.

Во время преследования боевика один полицейский подорвался на заложенной мине. Раненый офицер доставлен в госпиталь.

Ранее NEWS.ru писал, что в Ираке проходят протестные акции, участники которых требуют окончательного ухода действующего главы правительства и назначения нового.