Четверо французов погибли при атаках ХАМАС на Израиль

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Остовы сгоревших машин на территории фестиваля «Супернова», где в ходе атаки ХАМАС погибли 260 человек

Во время атак палестинского движения ХАМАС на Израиль погибли четверо граждан Франции, сообщил МИД страны в коммюнике. По информации дипломатического ведомства, судьба еще 13 человек на данный момент неизвестна. Предполагается, что они были взяты в заложники или похищены. В Министерстве иностранных дел выразили соболезнования семьям погибших.

Число жертв террористических атак ХАМАС против Израиля со стороны Франции, таким образом, достигло четырех, — сообщили в МИД Франции.

Пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова 9 октября сообщила о смерти гражданина России в этой стране. Первым россиянином, погибшим во время событий в Израиле, являлся 47-летний уроженец Балтийска под Калининградом. Его мать рассказала, что мужчину звали Денис Беленький, он переехал в Израиль в 1992 году.

Позднее стало известно о смерти еще одного россиянина в Израиле. Таким образом, число погибших граждан РФ в зоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке увеличилось до двух.

Сейчас российские дипломаты выясняют, если ли среди заложников палестинского движения ХАМАС граждане РФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва поддерживает связь как с Палестиной, так и с Израилем, содействуя поиску путей урегулирования конфликта.