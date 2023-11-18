Черный дым над сектором Газа попал на спутниковый снимок Спутниковый снимок зафиксировал клубы черного дыма над югом сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Американский военный аналитик Брэди Африк опубликовал на своей странице в Twitter (X) свежий спутниковый снимок сектора Газа. На представленном изображении видно, как над южной частью города поднимаются клубы черного дыма.

Шлейфы дыма, поднимающиеся над южной частью сектора Газа, видны на новых спутниковых снимках Израиля и Газы, — подписал фото Африк.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин продублировал фото в своем Telegram-канале. Уточняется, что оно было сделано 16 ноября.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные уничтожили несколько боевиков на Западном берегу реки Иордан, среди которых был Мухаммад Захед, организовавший теракт в Иерусалиме в апреле 2023 года. По ее информации, также был нанесен удар по укрытию террористов в лагере Балата.

До этого стало известно, что официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные готовы действовать на всей территории сектора Газа, в том числе в южных областях. Он не стал называть конкретные сроки расширения операции, но добавил, что израильские военные будут действовать в благоприятное для них время.