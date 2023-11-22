Часть заложников освободят: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Израиль одобрил план возвращения 50 заложников за четыре дня из сектора Газа

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Израильское правительство по итогам многочасового спецзаседания одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 21 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

О чем договорились Израиль и ХАМАС

21 ноября Нетаньяху перед началом чрезвычайного заседания правительства заявил, что власти страны готовятся принять «тяжелое, но правильное решение» по сделке об освобождении части заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, решение об объявлении прекращения огня в обмен на заложников поддержали все структуры безопасности страны.

Палестинское радикальное движение ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем о четырехдневном перемирии и обмене израильских заложников на заключенных, содержащихся в тюрьмах еврейского государства. Отмечается, что достижению соглашения способствовали Катар и Египет.

По информации ХАМАС, в рамках договоренностей будут освобождены 50 израильских женщин и детей в возрасте до 19 лет, находящиеся в настоящее время в плену у группировки. Их обменяют на 150 женщин и детей из тюрем Израиля.

Сколько человек погибло в Газе

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 14 128 человек, сообщил информационный центр властей палестинского анклава. Количество пострадавших превысило 33 тысячи человек. Среди погибших — свыше пяти тысяч детей, уточнили власти Газы.

Кто из сотрудников ВОЗ погиб в Газе

Сотрудница Всемирной организации здравоохранения была убита вместе со своим шестимесячным ребенком, мужем и двумя братьями в секторе Газа, сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в результате этой атаки на анклав погибло минимум 55 человек.

Кто решил разорвать дипотношения с Израилем

Парламент Южно-Африканской Республики проголосовал за разрыв отношений с Израилем и закрытие посольства еврейского государства в стране. Эти меры будут действовать до согласия Тель-Авива на прекращение огня и участие в переговорах.

Сколько россиян вернулось из Газы

Из сектора Газа в Москву доставили 28 эвакуированных россиян и членов их семей, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Ведомственный спецборт из Каира сел в Домодедово в ночь на 22 ноября. На борту людей сопровождали медики и психологи ведомства. С момента начала эвакуации россиян из палестинского анклава на родину доставлено 553 человека.

При этом министерство опровергло информацию о том, что некоторые россияне пересекли КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа при содействии МЧС РФ вне официальных списков.

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