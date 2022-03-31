Целебные травы Идлиба: как война заставила население отказаться от врачей

Гражданская война в Сирии наложила определенные ограничения на многие сферы в стране, в том числе и на медицину. Особенно остро проблема с доступом к лекарствам стоит на северо-западе страны в провинции Идлиб, где территория разделена между различными оппозиционными и исламистскими группировками, между которыми продолжаются боевые столкновения.

Многие медицинские учреждения Идлиба были уничтожены в ходе войны, а оставшиеся зачастую не справляются с потоком больных. Плюс далеко не все сирийцы могут позволить себе дорогие, но при этом не всегда качественные медицинские услуги. Что же касается лекарств, попадающих в Идлиб самыми разными путями и с большими перебоями, то многие из них, по отзывам местного населения, оказывались откровенно вредными.

Еще один аргумент в пользу самолечения — небезопасность пребывания в больницах в Идлибе. Медицинские учреждения там часто становятся одними из главных целей в ходе боевых действий. Местные опасаются оставаться в них надолго, так как в любой момент туда может прилететь ракета.

Поэтому многие в Идлибе вспомнили о традиционной медицине, ведь по цене одного лекарства они могут купить десяток видов целебных трав. По данным портала Akhbar Alaan более 60% процентов жителей одного из крупнейших городов в регионе Идлиба отказались от лечения препаратами в пользу трав. Местные травники собирают травы в сельской местности, а затем с помощью различных смесей, масел, меда и уксуса создают традиционные лекарства. Кстати, надо отметить, что рост спроса на традиционную медицину привел к росту цен, но все равно травы и корешки пока что остаются дешевле медицинских препаратов.

Mahamad Kazmooz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Идлибские новостные порталы пестрят историями о чудодейственных эффектах народной медицины. Довольные клиенты знахарей рассказывают, как травы помогли им вылечить болезни, с которыми не справились врачи, а сами травники хвалятся, что смогли вылечить выпадение волос, астму, высокое давление и даже бесплодие. Муса аль-Хаммуд, один из идлибских травников, рассказал агентству Anna Press свою историю успеха. Он работал медбратом в государственной больнице, откуда его по каким-то причинам уволили. Тогда Муса он расширил свои познания о лекарственных растениях «с помощью книг и экспериментов», и открыл клинику прямо в собственном доме. Целитель утверждает, что смог вылечить множество случаев рака.

Врач Халед Акко, работающий в Идлибе, не сторонник «травяного бума» и советует пациентам подходить к подобному лечению с осторожностью. По его словам, многие из травников ничего в традиционной медицине не смыслят и просто пользуются возможностью заработать. «В Идлибе есть много мошенников, которые даже не могут отличить целебные травы от ядовитых».

Житель лагеря беженцев в Идлибе Валид аль-Мандель уже успел прочувствовать на себе, что значит попасть к шарлатану. Обратившись к одному из местных гуру для лечения учащенного сердцебиения Валид через неделю, оказался в критическом состоянии с сильными болями в желудке.

Между тем, среди травников Сирии уже успела начаться настоящая конкуренция. В социальных сетях они распространяют свои рецепты и обвиняют друг друга в шарлатанстве.

С помощью таких публикаций идет тотальная эксплуатация простых и наивных людей. В этой сфере сейчас очень много мошенников, которые, представляя себя как знахарей, наугад смешивают разные травы, измельчают их, а затем продают, и от подобных снадобий людям только вред, — считает местный авторитет в области народной медицины Абу Амер.

Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Впрочем, рост популярность лечения травами идет и на подконтрольных правительству Асада территориях. В Дамаске, например, цены на многие лекарства также выросли более чем в два раза, и как следствие, все больше столичных жителей вынуждены лечиться традиционными средствами.