ЦБ Турции почти вдвое повысил ключевую ставку Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%

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Центральный банк Турции повысил ключевую ставку с 8,5 до 15%. Такое решение принял совет директоров банка в рамках мер по борьбе с кризисными явлениями в турецкой экономике и для ужесточения денежно-кредитной политики, говорится на сайте регулятора.

Комитет принял решение увеличить ставку аукциона недельного репо с 8,5 до 15%. Совет директоров ЦБ решил начать процесс ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы как можно скорее добиться дефляции, закрепить инфляционные ожидания и контролировать волатильность цен, — говорится в публикации.

Процентная ставка в Турции была повышена впервые за 27 месяцев. Последний раз это произошло весной 2021 года — до 19%, после чего ЦБ либо сохранял ее, либо снижал.

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Из публикации также следует, что в дальнейшем ключевая ставка «будет определяться таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, которые обеспечат базовую тенденцию инфляции к снижению и достижению целевого уровня 5% в среднесрочной перспективе».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового председателя Центрального банка. Им стала Хафизе Гайе Эркан — первая женщина на данном посту и самый молодой руководитель ЦБ в истории страны. Эркан начинала карьеру в США, она вошла в американский список «Самые важные женщины банковского и финансового сектора».

По мнению экспертов, назначение Эркан — еще один сигнал Эрдогана, который отказывается от политики сверхнизких ставок и возвращается к традиционным способам избавления от инфляции.