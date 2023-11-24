ЦАХАЛ заявила об уничтожении командующего ВМС ХАМАС ЦАХАЛ: в Газе уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС

Фото: Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа уничтожила командующего военно-морскими силами ХАМАС, говорится в заявлении военных. Операция по его уничтожению готовилась и была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы Шин-Бет. Израильские военные добавили, что в результате удара по командующему ВМС палестинского движения погиб еще один оперативник ХАМАС.

[Уничтоженный] Амар Абу Джалала был командиром военно-морских сил ХАМАС и участвовал в организации нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в поселке Бейт-Яхун на юге Ливана, по которому ударили израильские ВВС, погибли четыре человека, среди них сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии. Всего самолеты ЦАХАЛ ударили по десяти городам и поселкам соседней страны. Израильская авиация атаковала также дом депутата от шиитского движения «Амаль» Кабалана в ливанском городе Эль-Хиям. Здание серьезно пострадало, депутат остался жив.