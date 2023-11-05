ЦАХАЛ заявила о получении доступа к подземным тоннелям ХАМАС под Газой

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Израильские военные на севере сектора Газа нашли множество входов в подземные туннели движения ХАМАС, заявила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в соцсети X (Twitter). Обнаружить их удалось при проведении оперативной деятельности.

Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа [в тоннели] в ходе оперативной деятельности на севере Газы, — подчеркивается в сообщении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля 4 ноября заявила, что уничтожила в секторе Газа десятки бойцов и инфраструктуру ХАМАС. С момента начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа число жертв превысило 9 тысяч человек, еще более 32 тысяч получили ранения. В Израиле заявляли о гибели более 1,3 тысячи человек.

Ранее представители военного крыла движения ХАМАС «Бригады аль-Кассама» сообщили, что жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа стали более 60 заложников. Они отметили, что извлечь из-под завалов тела всех погибших не представляется возможным, и 23 из них по-прежнему находятся под обломками.

По разным данным, в ходе боевых действий на юге Израиля палестинское движение взяло в плен до 250 человек. Среди них есть как военные, так и мирные жители. Также в плен попали иностранные граждане.