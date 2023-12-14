ЦАХАЛ заявил о пуске в сторону Израиля со стороны Ливана

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск с территории Ливана, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале. Как отмечается, он был направлен в сторону населенного пункта Шомера на севере страны. Сообщается, что после этого Израиль нанес воздушные удары по объектам в Ливане.

Ранее сегодня был зафиксирован пуск из Ливана в сторону Шомера на севере Израиля, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что израильские военные начали закачивать морскую воду в систему туннелей в секторе Газа. Подземные ходы, по убеждению Израиля, используются бойцами палестинского движения ХАМАС. Таким образом ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру группировки. Операция может занять несколько недель.

Позже президент США Джо Байден заявил, что не знает наверняка, находятся ли заложники ХАМАС в затапливаемых туннелях. По его словам, смерть каждого мирного жителя является трагедией.

До этого американский лидер заявил, что США будут поставлять оружие Израилю до полного разгрома палестинского движения ХАМАС. Лидер отметил, что Вашингтону необходимо проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку из-за характера проводимых военных операций Израиля в секторе Газа мнение мирового сообщества может резко измениться.