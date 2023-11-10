ЦАХАЛ захватила опорные пункты ХАМАС на севере сектора Газа

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Представители ЦАХАЛ добавили, что сотни тысяч жителей Газы перешли с севера на юг анклава в поисках безопасности, а также чтобы получить гуманитарную помощь.

Военные подчеркнули, что цифра включает в себя те 100 тысяч человек, что покинули территорию за последние два дня, когда палестинское движение ХАМАС утратило контроль над этим районом сектора. По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, только за первый день около 50 тысяч граждан направились на юг, потому что туда поставляются лекарства, еда и вода. Он добавил, что пока нет планов о прекращении огня. В то же время израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население могло эвакуироваться и получить необходимую помощь.

Израильские военнослужащие смогли прорвать линию обороны палестинской группировки ХАМАС в северной части сектора Газа 1 ноября. Хагари тогда заявил, что наземная операция идет по плану. До этого ЦАХАЛ начала штурм сектора Газа сразу с пяти направлений, что привело к ожесточенным столкновениям между израильскими бойцами и палестинскими группировками. В частности, продолжительные бои были зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун».