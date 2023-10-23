ЦАХАЛ за сутки нанес более 320 ударов по целям в Газе ЦАХАЛ заявил об ударах по командным и оперативным пунктам в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за минувшие сутки нанесла более 320 ударов по военным объектам в секторе Газа, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Целями стали подземные туннели, а также командные и наблюдательные пункты ХАМАС, говорится в сообщении.

За прошедшие сутки ЦАХАЛ нанес более 320 ударов по военным объектам в секторе Газа, — говорится в совместном релизе ЦАХАЛ и Космического агентства Израиля.

По данным израильской разведки, под ударом оказались подземные туннели, десятки оперативных командных центров, в которых скрывались бойцы ХАМАС и «Исламского джихада» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена), а также военные комплексы и наблюдательные пункты.

Также ЦАХАЛ отчиталась об ударах по объектам, которые представляют угрозу для подготовки армии к наземной операции. В частности, утверждается, что израильские военные поразили десятки минометных и противотанковых пусковых установок, а также обезвредили несколько групп ХАМАС.

Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус заявил, что наземная операция Вооруженных сил Израиля в секторе Газа почти неизбежна. По его словам, бойцы палестинского движения ХАМАС могли бы ее предотвратить, но они не выпустят всех заложников.

До этого сообщалось, что ЦАХАЛ начала применять в секторе Газа минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным наведением. Представители израильского военного команования уточнили, что удары наносятся по военным целям в регионе. Спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил десять бомб, в результате чего были уничтожены объекты ХАМАС и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе.