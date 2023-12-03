ЦАХАЛ взялась за расследование осечки «Железного купола» Times of Israel: ЦАХАЛ начала расследование по осечке ракеты «Железного купола»

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала расследование после сообщений о выходе из строя ракеты-перехватчика Tamir системы ПРО «Железный купол», сообщает издание Times of Israel. Инцидент произошел над центральной частью страны.

Telegram-канал РИА Новости опубликовал видео с места событий. На кадрах видно, как пылающая ракета, выпущенная в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива и прилегающих районов из сектора Газа, рванула к земле и рухнула за домами. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сторонники вооруженного крыла ливанской шиитской партии «Хезболла» заявили об успешном ракетном ударе по израильским войскам в кибуце Манара на севере Израиля. По данным группировки, в результате обстрела погибли по меньшей мере четверо израильских военнослужащих.

Также истребители F-16 ВВС Израиля в ночь на субботу нанесли удар управляемыми авиабомбами по объектам рядом с сирийским Дамаском. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что большинство авиабомб сбили российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». Жертв и пострадавших, по его словам, нет.