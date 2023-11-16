ЦАХАЛ взяла порт Газы: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия обороны Израиля взяла под свой контроль порт в секторе Газа

Фото: IMAGO/Omar Ashtawy apaimages/Global Look Press

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что военнослужащие 188-й бронетанковой бригады и 13-й флотилии установили оперативный контроль над гаванью сектора Газа. По данным израильской стороны, в ходе военной операции были убиты 10 бойцов палестинского движения ХАМАС и уничтожены 10 шахт.

По данным ЦАХАЛ, ХАМАС использовало порт в качестве тренировочной базы для морских десантников, «осуществляющих теракты на море». Бойцы движения эксплуатировали гражданские суда и суда полиции в порту Газы, отметили в Армии обороны Израиля.

Глава израильского Минобороны Йоав Галант сообщил, что ЦАХАЛ взяла под свой контроль и зачистила западную часть сектора Газа. Армия перешла к следующему этапу операции в анклаве.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта на утро 16 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ ударила по дому главы политбюро ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ нанесла удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. По данным израильских военных, это здание использовалось как «террористическая инфраструктура». В нем собирались руководители палестинской группировки для планирования атак на еврейское государство. Тем временем член руководства ХАМАС Усама Хамдан сообщил телеканалу Al Hadath, что за последние два дня бойцы движения вывели из строя 33 военные машины Израиля.

Кроме того, пресс-служба ЦАХАЛ заявила об ударах по целям ливанской группировки «Хезболла», в частности по военным постам, с которых действовали ее бойцы. Члены «Хезболлы», в свою очередь, заявили, что выпустили противотанковые ракеты по шести постам и механизированным патрулям израильской армии. Они отметили, что в результате прямого попадания снарядов есть погибшие и раненые.

В ЦАХАЛ сообщили, что ее солдаты в ответ на атаки нанесли удар по террористической ячейке в Ливане.

Армия обороны Израиля останется в Газе после окончания войны

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил в интервью Financial Times, что его страна намерена сохранить военное присутствие в секторе Газа для предотвращения атак в будущем. По его словам, Тель-Авив не может оставить вакуум на территории палестинского анклава.

Глава государства также отметил, что гибель палестинцев разбивает ему сердце. Однако он подчеркнул, что защита израильского народа является для Тель-Авива приоритетом. Герцог добавил, что Израиль проводит военные операции рядом со зданиями больниц в секторе Газа крайне осторожно, чтобы не нанести вреда местным жителям.

По словам президента, Тель-Авив не получает от ХАМАС никакой информации о заложниках в секторе Газа. В связи с этим ЦАХАЛ вынуждена вести бои в анклаве.

Фото: IMAGO/Bashar Taleb apaimages/Global Look Press

Израильский министр требует свержения ХАМАС

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что прекращение огня в секторе Газа возможно только после возвращения всех захваченных ХАМАС заложников и свержения радикального движения. Он добавил, что дал соответствующие пояснения своему коллеге из Ирландии, где существует «ужасающее непонимание ситуации».

Третья группа эвакуированных из Газы россиян вылетела в Москву

Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрели группу из 80 граждан РФ в Египте, среди них были 49 детей и беременная женщина. Их состояние здоровья оценили как удовлетворительное и допустили к полету в Москву вместе с 40 россиянами, которых осмотрели 15 ноября.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил телеканалу «Звезда», что также есть прогресс по освобождению некоторых граждан России в секторе Газа. В то же время глава дипмиссии отметил, что четких договоренностей по этому вопросу нет.

Вечером 16 ноября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что третья группа из 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, вылетела из Каира в Москву. Самолет Ил-76 прибудет в аэропорт Домодедово.

В России сравнили операцию ЦАХАЛ с «пробиркой Пауэлла»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его мнению, заявления представителей ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.

По словам Поддубного, в ЦАХАЛ заявили за несколько недель до начала операции, что «Аль-Шифа» является командным пунктом ХАМАС. Позднее в Армии обороны Израиля сообщили, что бойцы палестинского движения удерживают в бункере под зданием больницы порядка 200 заложников.

Военкор подчеркнул, что в результате проведенной операции в ЦАХАЛ отчитались об обнаружении в районе медучреждения 11 ржавых автоматов, бронежилетов, ноутбуков и компакт-дисков, которыми никто не пользуется как минимум 10 лет. По словам Поддубного, Израиль повторяет путь США и Великобритании, пытавшихся обосновать свое вторжение в Ирак в 2003 году. Он добавил, что Тель-Авив допустил серьезный и довольно циничный пропагандистский провал.

Читайте также:

«Отделяем мух от котлет»: политолог о разрыве Турции и США из-за Газы

«Не признает вину»: в Совфеде объяснили, почему Израиль игнорирует ООН