ЦАХАЛ вошла вглубь сектора Газа и расположилась вдоль побережья

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

36-я дивизия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла вглубь сектора Газа, сообщила пресс-служба армии. По ее данным, израильские военные расположились вдоль побережья. Также в пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ поразила более 1600 объектов, принадлежащих ХАМАС: склады, пусковые и наблюдательные пункты.

В рамках расширения наземных операций на прошлой неделе 36-я дивизия достигла позиций вдоль побережья Газы. Роль дивизии заключается в окружении сил ХАМАС, а также в нанесении ударов и уничтожении отдельных целей, включая значительные активы и центры управления и контроля, принадлежащие террористической организации ХАМАС, — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что военная операция Израиля против ХАМАС в секторе Газа обойдется, по самым оптимистичным оценкам, в 200 млрд шекелей (около $51 млрд). Такова цена при условии, что боевые действия закончатся до конца 2024 года.

По данным СМИ, такие расходы составят порядка 10% ВВП Израиля за год при условии, что военные действия продлятся до 12 месяцев и ограничатся сектором Газа, без подключения ливанского движения «Хезболла», а также войск Ирана и Йемена. Кроме того, ожидается, что 350 тысяч призванных на службу резервистов ЦАХАЛ вскоре вернутся на свои рабочие места.