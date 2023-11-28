ЦАХАЛ уличили в нарушения перемирия в Газе Al Arabiya: танки ЦАХАЛ обстреливают южные районы сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Танки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли южные районы сектора Газа, что стало первым нарушением действующего в регионе перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya. По его данным, израильская бронетехника вела огонь восточнее городов Рафах и Хан-Юнис.

Кроме того, по сведениям канала, военнослужащие ЦАХАЛ применили в секторе Газа светошумовые гранаты. Катарский телеканал Al Jazeera, в свою очередь, сообщил о ведении огня израильскими танками на северо-западе от города Газа.

Об интенсивной стрельбе на севере и востоке Газы сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев. По их словам, ЦАХАЛ задействовал также авиацию.

Интенсивная стрельба идет на востоке и севере Газы, в районе Шейх Радван, и на побережье, — цитирует агентство очевидцев.