ЦАХАЛ ужалил сектор Газа «Стальным жалом» ЦАХАЛ стал применять снаряды «Стальное жало» в секторе Газа

Фото: IMAGO/saeedqaq/Global Look Press

Армия обороны Израиля начала применять минометные снаряды Steel Sting («Стальное жало») с двойным действием в секторе Газа, сообщается на сайте военного ведомства. Представители ЦАХАЛ уточнили, что удары наносятся по военным целям в регионе.

В течение последних нескольких дней бойцы подразделения «Магеллан» впервые применили оружие «Стальное жало» и атаковали стартовую позицию террористической группировки ХАМАС, с которой были произведены пуски в сторону израильской территории, — указали в ведомстве.

В ЦАХАЛ добавили, что спецотряд, обученный работе со «Стальным жалом», выпустил 10 первых бомб в районе, прилегающем к Газе, а также северном секторе. В итоге атаки были уничтожены объекты ХАМАС и нейтрализованы контрольно-пропускные пункты на северной границе, сказали в ведомстве.

Ранее истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Эти действия последовали в ответ на обстрелы израильской территории, произошедшие 21 октября. Военные также заявили о перехвате запущенной в израильский беспилотник ракеты. После этого был нанесен удар по объекту близ границы, с которого произвели пуск.