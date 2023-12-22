ЦАХАЛ сообщила об уничтожении туннелей в «элитном квартале» ХАМАС в Газе

Фото: Xinhua/Global Lok Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали большую сеть стратегических туннелей палестинской радикальной группировки ХАМАС в так называемом «элитном квартале» Газы, сообщает армейская пресс-служба. Эта сеть была обнаружена 20 декабря, она соединяла укрытия и штабы, принадлежащие высшему военному и политическому руководству группировки.

Подразделение инженерных войск «Яалом» уничтожило сеть подземных туннелей в «элитном квартале» ХАМАС в городе Газа, — говорится в сообщении пресс-службы.

20 декабря ЦАХАЛ установил полный контроль над «элитным кварталом» ХАМАС в центре города Газа. Там действовало военное и административное руководства палестинской группировки.

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили в секторе Газа крупнейшую из когда-либо найденных систему тоннелей ХАМАС. Протяженность подземных проходов составила более четырех километров. В ЦАХАЛ добавили, что тоннель строился под руководством брата военного лидера палестинской группировки Мухаммеда Синвара. Отмечается, что максимальная глубина тоннелей здесь достигает 50 метров.

В начале декабря военнослужащие 551-й бригады Армии обороны Израиля ЦАХАЛ обнаружили и уничтожили подземные тоннели палестинского движения ХАМАС в городе Джебалия в секторе Газа. Они отметили, что инфраструктура была обнаружена в городе еще до перемирия. Один тоннель находился на глубине нескольких десятков метров во дворе местной школы.