ЦАХАЛ сообщила о проведении рейда на юге сектора Газа ЦАХАЛ провела рейд в Газе с участием бронетанковых и инженерных подразделений

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Армия обороны Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений, сообщила ее пресс-служба. Отмечается, что израильские военные в ходе операции столкнулись с бойцами палестинского движения ХАМАС и открыли по ним огонь.

Ночью в ходе целенаправленного рейда на юге сектора Газа бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию [по рекогносцировке] с нанесением на карту зданий и обезвреживанием взрывных устройств. В ходе операции войска столкнулись с группой террористов, выходящей из шахты туннеля. Военные открыли ответный огонь по террористам и уничтожили их, — говорится в заявлении.

Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила о многочисленных попытках нападения на израильских военнослужащих на севере сектора Газа. В ведомстве сообщили, что Армия обороны Израиля в ходе операции поразила вооружение и наблюдательные пункты ХАМАС, локализовала туннельные шахты и уничтожила бойцов палестинского движения. Число убитых при этом не уточняется.

Ранее сообщалось, что на севере сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан происходят ожесточенные столкновения Армии обороны Израиля с бойцами палестинского сопротивления. Бои ведутся, в частности, в районе контрольно-пропускного пункта «Эрез».