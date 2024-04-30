ЦАХАЛ сообщила о прилетах противотанковых ракет и ответном ударе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль подвергся обстрелу противотанковыми ракетами прошедшей ночью, сообщила пресс-служба Армии обороны страны. Снаряды были выпущены в направлении района Довев, они упали на открытой местности, и руководство приняло решение нанести ответный удар. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в ЦАХАЛ.

Ночью были обнаружены две противотанковые ракеты, выпущенные в направлении района Довев, они упали на открытой местности. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало. Армия обороны Израиля нанесла удары по источникам атаки, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе сообщили об ударах по инфраструктуре «Хезболлы». Истребители атаковали ливанские районы Кфаркела и Хиам.

Ранее профессор Мехди Сейф Табризи заявил, что иранские военные при новой атаке со стороны Израиля могут обстрелять объекты критической и городской инфраструктуры еврейского государства. По его мнению, удар будет нанесен гиперзвуковыми ракетами, которые смогут преодолеть систему ПВО «Железный купол». Боеголовки, как уточнил политолог, обладают более высокой разрушительной силой и поразят израильскую территорию за гораздо меньшее время.