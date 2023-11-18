ЦАХАЛ сообщила о ликвидации организатора теракта в Иерусалиме

Фото: Xinhua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильские военные уничтожили несколько террористов на Западном берегу реки Иордан, среди которых был боевик Мухаммад Захед, организовавший теракт в Иерусалиме в апреле 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). По ее информации, также был нанесен удар по укрытию террористов в лагере Балата.

ЦАХАЛ и Израильское агентство безопасности уничтожили несколько террористов в лагере Балата в городе Наблус и предотвратили теракты против израильских гражданских лиц. Среди террористов, убитых во время операции, был Мухаммад Захед, житель лагеря, известный террорист, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ЦАХАЛ, Захед организовал ячейку боевиков, которая состояла из проживающей в лагере молодежи. По данным израильской армии, он вооружил молодых людей взрывчаткой для совершения террористической деятельности против военнослужащих ЦАХАЛ.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что военные готовы действовать на всей территории сектора Газа, в том числе в южных областях. Он не стал называть конкретные сроки расширения операции, но добавил, что ЦАХАЛ будет действовать в благоприятное для нее время.