ЦАХАЛ сообщила о ликвидации высокопоставленного военного ХАМАС ЦАХАЛ: в Газе уничтожен ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ответственного за спецоперацию палестинского движения ХАМАС Джамаля Муссу, сообщила израильская сторона. Отмечается, что произошло это в результате удара с воздуха. Также сообщается о гибели командиров ХАМАС в наземных боях.

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях, — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, за последние 24 часа израильские истребители нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС. Среди них туннели, военные базы, наблюдательные пункты, пункты запуска противотанковых ракет и другое.

Удары наносились и военно-морскими силами Израиля. Поражены командные центры, противотанковые стартовые позиции и наблюдательные пункты ХАМАС.

Накануне армия Израиля отчиталась об окружении сектора Газа и выходу к морю. Военные разделили анклав на север и юг. В ведомстве отметили, что гуманитарный коридор продолжит работать. Также сообщалось о захвате одного из самых важных опорных пунктов ХАМАС в районе Бейт-Хануна на севере Газы.