Опубликовано видео с подрывом шахт ХАМАС в секторе Газа ЦАХАЛ разрушила около 400 шахт ХАМАС в секторе Газа

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ разрушила около 400 шахт, являвшихся частью сети тоннелей ХАМАС, сообщает пресс-служба израильской армии. Основную работу по этому направлению провели военные спецотряда «Яхалом».

Солдаты ЦАХАЛ продолжают сражаться в секторе Газа. На сегодняшний день солдаты ЦАХАЛ обнаружили и разрушили около 400 шахт террористических туннелей. Значительную роль в обнаружении и разрушении этих валов различными методами сыграло подразделение специального назначения «Яхалом» Инженерного корпуса, — сообщили в ЦАХАЛ.

ХАМАС внедрил свою сеть туннелей под населенными пунктами по всему сектору Газа. Многие из шахт, ведущих к сети туннелей, расположены на территории гражданских больниц, школ и домов, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов заявлял, что ЦАХАЛ не станет затапливать тоннели ХАМАС в секторе Газа. Также Израиль не решится использовать газ на этих территориях. Филатов отметил, что в тоннелях могут находиться заложники. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери заявлял на встрече в Тегеране, что ХАМАС проложило в секторе Газа более 400 километров подземных ходов. Их ширина позволяет проехать автомобилям и мотоциклам.