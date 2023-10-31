ЦАХАЛ разрушила дом замглавы политбюро ХАМАС в Аруре

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Военнослужащие Армии обороны Израиля разрушили дом заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает израильское издание Haaretz. Он располагался на западном берегу реки Иордан. Отмечается, что здание пустовало несколько лет. За последние 24 часа израильская артиллерия и авиация также уничтожила около 600 объектов, принадлежащих палестинскому движению.

ЦАХАЛ снесла дом высокопоставленного представителя ХАМАС Салеха аль-Арури на Западном берегу во вторник утром, — говорится в сообщении.

В израильских СМИ также сообщают, что Арури является не только заместителем главы политбюро ХАМАС, но и основателем вооруженного крыла движения. На прошлой неделе он встретился с представителями ливанской «Хезболлы» и главой «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для обсуждения вопросов, связанных с палестино-израильским конфликтом.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о начале новой фазы военной операции в секторе Газа. По его словам, этот этап предусматривает расширение наземной операции ЦАХАЛ в анклаве. Основной задачей израильских войск является уничтожение военного и управленческого потенциала палестинского движения ХАМАС.