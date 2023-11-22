ЦАХАЛ разбила шахту в секторе Газа, откуда ХАМАС вело бои

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Армия обороны Израиля «нейтрализовала» шахту туннеля, из которой ХАМАС вело огонь. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала кадры ударов по сектору Газа, в ходе которых были уничтожены «террористы».

Сегодня утром войска ЦАХАЛ нейтрализовали шахту террористического туннеля, из которого вышел террорист ХАМАС, и открыли огонь по солдатам. Более того, войска ЦАХАЛ идентифицировали террористов и обнаружили оружие в здании, используемом террористической организацией ХАМАС. Войска ликвидировали террористов и разрушили строение, — сообщили в пресс-службе израильской армии.

Также, по данным ЦАХАЛ, за минувшие сутки израильская армия нанесла удары по нескольким военным объектам ХАМАС. В том числе удар был нанесен по сооружению, из которого велся снайперский огонь по войскам, а также по нескольким военным постам, расположенным вдоль береговой линии.

Ранее сообщалось, что Иран планирует подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за действий ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале ведомства, в стране для решения этого вопроса уже сформирована специальная комиссия. До этого адвокаты правящей в Турции пропрезидентской Партии справедливости и развития подали иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в МУС по обвинению в геноциде в секторе Газа.