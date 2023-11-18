ЦАХАЛ ударила по школе: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ расширяет военные действия и стягивает дополнительные силы к сектору Газа

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ расширяет военные действия в секторе Газа и стягивает дополнительные силы к анклаву. В израильской армии отмечают, что сейчас ведутся бои против одного из основных батальонов палестинского движения ХАМАС «Зайтун». Столкновения происходят на окраине города Джабалии, где находится центр командования и управления Северной бригады Газы, а также один из опорных пунктов ХАМАС.

По информации ЦАХАЛ, израильские военные ликвидировали Мухаммада Захеда, организатора теракта в Иерусалиме в апреле 2023 года. Он укрывался на территории лагеря Балата в Наблусе.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта к утру 18 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

200 человек погибли при обстреле школы в секторе Газа

Около 200 человек погибли при обстреле Армии обороны Израиля школы «Аль-Фахура» в Джебалии на севере палестинского анклава, сообщил телеканал Al Jazeera. На территории этого учебного заведения укрывались многие мирные жители, которые были вынуждены покинуть дома, спасаясь от бомбардировок.

34 новорожденных и 126 тяжелобольных пациентов до сих пор остаются в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа, сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. Армия обороны Израиля потребовала эвакуировать всех людей из здания, поскольку учреждение находится в зоне проведения наземной операции против ХАМАС.

Главврач больницы отметил, что среди пациентов и людей, нашедших укрытие на территории медучреждения, нет бойцов ХАМАС. По его словам, в госпитале находятся тысячи людей, некоторые — в критическом состоянии.

Американский военный аналитик Брэди Африк опубликовал в соцсетях спутниковый снимок сектора Газа. На изображении видно, как над южной частью города поднимаются клубы черного дыма.

Боррель предрек потерю ХАМАС котроля над сектором Газа

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ХАМАС не сможет контролировать сектор Газа после завершения конфликта в регионе. По его словам, анклавом будет управлять Палестинская национальная администрация, управляющая Западным берегом реки Иордан.

Студенты развернули флаг Палестины на Пизанской башне

На Пизанской башне появился флаг Палестины. Его вывесили с верхних этажей представители студенческого сообщества Италии. Так они осудили Израиль за бомбардировки мирного населения в секторе Газа.

Активисты потребовали прекращения боевых действий на территории анклава и зажгли несколько дымовых шашек. Памятник архитектуры при этом не пострадал

120 человек прилетят в Россию из сектора Газа

Российские граждане и их родственники, эвакуированные с территории палестинскго анклава, прилетают в Москву. По данным МЧС, новая группа россиян в числе 120 человек вылетит спецбортом из Каира в столицу России.

В российский оперативный штаб в Каире ранее доставили более 220 россиян. Эвакуированных из сектора Газа граждан разделили на две группы для транспортировки в Москву. Всего из палестинского анклава было эвакуировано свыше 500 человек.

Читайте также:

«Пока не поздно»: Эрдоган проверит наличие у Израиля ядерного оружия

Военэксперт Литовкин: Израиль превратил интригу вокруг ядерного оружия в фактор сдерживания