ЦАХАЛ расширяет операцию: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ планирует расширить военную операцию в Газе на юг

Фото: Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израильские военные, ведущие операцию в секторе Газа, объявили о готовности действовать на всей территории анклава, включая его южную часть, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он не стал называть конкретные сроки, отметив лишь, что армия будет действовать в благоприятное для нее время.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 17 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Эвакуация россиян

Группа из 170 россиян, которые в пятницу прошли через КПП «Рафах», выдвинулась в Каир, сообщила пресс-служба МЧС РФ. В столице Египта гражданам окажут всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в оперативный штаб МЧС РФ в Каире. Она насчитывает 70 человек, они передвигались на одном автобусе и трех микроавтобусах. По словам советника главы МЧС РФ Даниила Мартынова, все эвакуируемые россияне добрались в целости и сохранности. Утром 13 ноября их отправили в Москву.

Позднее вторая группа граждан РФ, прошедших через КПП «Рафах», была направлена в Каир, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Там отметили, что всего в египетскую столицу было направлено 170 человек из числа эвакуированных в пятницу из сектора Газа россиян.

Погибшие в секторе Газа

С начала резкой эскалации напряженности в секторе Газа более 12 тысяч человек пострадали от действий израильских сил, заявили на странице пресс-службы правительства анклава. Также отмечается, что за тот же период около 30 тысяч человек получили ранения, причем 75% из них — дети и женщины.

Кто может спасти Ближний Восток от войны и остановить операцию в Газе

Турция и ФРГ совместными усилиями могут спасти Ближний Восток от распространения на него «огня конфликта между Израилем и Палестиной», заявил турецкий президент Тайип Эрдоган в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Прекращение боевых действий в регионе является приоритетной задачей, заявил лидер Турции.

Эрдоган также отметил, что после наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа «не осталось камня на камне». В ходе пресс-конференции во время визита в Германию он подчеркнул, что Израиль имеет ядерное оружие, но отказывается это признавать, потому что «хорошо использует ложь».

Не исключено, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху остановит военную операцию в секторе Газа под давлением коллег по коалиции, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Однако по его мнению, более вероятно, что ЦАХАЛ все же продолжит боевые действия.

Он отметил, что сейчас многие в правительственной коалиции недовольны политикой Нетаньяху и могут вынудить его остановить операцию. В то же время эксперт отметил, что израильский премьер отличается непредсказуемыми решениями.

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