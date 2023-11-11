ЦАХАЛ призвали остановиться: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Макрон: Израилю нужно остановиться, потому что удары по Газе нелегитимны

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Удары Израиля по сектору Газа являются безосновательными и нелегитимными, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, именно поэтому Тель-Авив призывают к прекращению огня.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 10 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Детская смертность в секторе Газа, переговоры о заложниках

Каждые десять минут в секторе Газа погибает ребенок, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, всего за время эскалации конфликта на Ближнем Востоке погибли 10 800 человек, почти 70% из них — женщины и дети.

Израиль и ХАМАС ведут переговоры об освобождении примерно 100 гражданских лиц, удерживаемых палестинским движением. Согласно одному из обсуждаемых вариантов, сначала свободу получат от 10 до 20 человек, затем, если Тель-Авив выполнит все условия, будут отпущены еще 100 заложников, отметили в беседе с изданием израильские чиновники.

ХАМАС в свою очередь потребовало небольшую паузу в боях. Также участники движения попросили поставок больших объемов гуманитарной помощи, топлива для больниц и освобождения женщин и детей из израильских тюрем. Посредником в переговорах выступает Катар, также в них принимают участие высокопоставленные официальные лица США.

ЦАХАЛ продолжает захватывать Газу

Армия Израиля установила контроль над опорными пунктами ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба. Представители ЦАХАЛ добавили, что сотни тысяч жителей Газы перешли с севера на юг анклава в поисках безопасности, а также чтобы получить гуманитарную помощь.

Военные подчеркнули, что цифра включает в себя те 100 тысяч человек, что покинули территорию за последние два дня, когда палестинское движение ХАМАС утратило контроль над этим районом сектора.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари, только за первый день около 50 тысяч граждан направились на юг, потому что туда поставляются лекарства, еда и вода. Он добавил, что пока нет планов о прекращении огня. В то же время израильская армия вводит «гуманитарные паузы», чтобы гражданское население могло эвакуироваться и получить необходимую помощь.

Внучка главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании погибла в результате удара ЦАХАЛ по сектору Газа. Уточняется, что Руа Хаммам Исмаил Хания была студенткой-медиком. Удар пришелся по государственной школе на территории анклава, в районе Аль-Насер.

Нетаньяху ответил на критику ударов по Газе

Ответственность за страдания мирного населения сектора Газа несет исключительно палестинская радикальная организация ХАМАС, а не Израиль, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Таким образом израильский лидер ответил на критику президента Франции Эммануэля Макрона относительно методов ведения военной операции в этом регионе.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль прилагал большие усилия, чтобы избежать ущерба для гражданского населения. В частности мирных жителей заранее призывали покинуть зону боевых действий. В то время как ХАМАС, по его словам, использует гражданских в качестве живых щитов, препятствуя их эвакуации.

Читайте также:

«Русский след» звезды Давида: в чем МИД Франции обвиняет Россию

Эрдоган «вычеркивает» Нетаньяху: что он сказал, кто еще порвал с Израилем