ЦАХАЛ признала факт обстрела церкви, в которой погибли женщина с ребенком

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что открывала огонь в секторе Газа в районе католической церкви, где были убиты мать и дочь. Как уточнила пресс-служба ВС страны, обстрел был ответом на действия ХАМАС в том же районе.

Семнадцатого декабря террористы ХАМАС запустили реактивную гранату в войска Армии обороны Израиля в районе церкви. Войска затем идентифицировали трех человек, работающих наводчиками ХАМАС <...> В ответ наши войска открыли огонь по наводчикам и зарегистрировали попадания, — отметили представители ЦАХАЛ.

При этом в Армии обороны Израиля отметили, что сообщения об их гибели не соответствуют результатам первоначальной проверки армии. Впрочем, как заявили сотрудники структуры, расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее Папа Римский Франциск 17 декабря заявил о гибели матери и дочери от огня израильских снайперов. Трагедия произошла на территории единственного католического прихода в секторе Газа — церкви Святого Семейства.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за трагический инцидент, в результате которого по ошибке были убиты трое заложников, удерживаемых палестинским радикальным движением ХАМАС. Военный отметил, что солдаты и командиры ЦАХАЛ больше всего хотят спасения заложников и «глубоко сочувствуют и скорбят вместе с семьями погибших».

Тем временем израильтянка Чэн Гольдштейн-Алмог, освобожденная из плена ХАМАС, рассказывала, как часами говорила с бойцами движения. Один из них извинился за нападение, некоторые плакали и делились страхом за свои семьи.