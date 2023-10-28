ЦАХАЛ привели в полную боевую готовность вдоль границы страны

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ЦАХАЛ приведена в полную боевую готовность вдоль северной границы страны, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви. По его словам, израильских бойцов ждет длинная дорога на пути к поставленным задачам.

Мы (армия. — NEWS.ru) приведены в очень высокий уровень готовности вдоль северной границы. <...> Цели этой войны требуют наземной операции — в Газе сейчас действуют лучшие солдаты, — уточнил Халеви.

До этого глава Минобороны Израиля Йоав Галант объявил, что ЦАХАЛ начинает новую фазу военных действий в секторе Газа. По словам министра, операция будет продолжаться до получения дальнейших указов.

Также на фоне усиления наземных боевых действий в регионе Армия обороны Израиля решила увеличить поток гуманитарной помощи в сектор Газа. Руководство ЦАХАЛ считает, что жителям Газы понадобится больше помощи на фоне оттеснения населения на юг. Речи о возобновлении поставок топлива при этом не идет.

Ранее директор оперативного отдела Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартин Шупп оценил гуманитарную ситуацию в секторе Газа как отчаянную, к которой трудно подобрать слова. Он отметил, что уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей в анклаве огромен, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома и жить под открытым небом, едва имея доступ к воде и еде.