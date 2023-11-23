ЦАХАЛ приступила к штурму: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ЦАХАЛ приступила к штурму Западного берега реки Иордан

Фото: Xinhua/Global Look Press

Армия обороны Израиля приступила к штурму палестинских населенных пунктов, расположенных на Западном берегу реки Иордан. В частности, атаке израильских военных подвергся лагерь беженцев Каландия на севере от Иерусалима. ЦАХАЛ также продвигается в окрестностях Наблуса. Кроме того, есть данные о перестрелке в лагере Балат, где израильские военные застрелили палестинца.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 22 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что сказал Нетаньяху о возобновлении боев в Газе

Военнослужащие израильской армии готовы немедленно возобновить боевые действия, если режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. По его словам, Тель-Авив в первую очередь заинтересован в возвращении заложников, но это не подразумевает предоставления полной свободы действий палестинским радикалам в анклаве.

Премьер добавил, что у военных есть указание принимать необходимые меры для спасения жизни в случае непосредственной угрозы. По словам Нетаньяху, для выполнения этих указаний не требуются никакие политические решения.

Когда начнут освобождать заложников

Процесс освобождения заложников из сектора Газа начнется не раньше пятницы, 24 ноября, сообщил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби. При этом он подчеркнул, что переговоры идут непрерывно.

Что известно об ударах ЦАХАЛ по Ливану

Не менее четырех мирных жителей погибли на юге Ливана в результате удара беспилотников израильских ВВС. ЦАХАЛ атаковала территорию соседнего государства в ответ на обстрелы еврейских поселений вооруженными формированиями партии «Хезболла».

Число жертв может возрасти, учитывая поступившие сведения о попадании ракет в жилые дома. Израильские дроны выпустили ракеты по базам «Хезболлы» в окрестностях населенных пунктов Бейт-Лиф, Зыбкин, Ятер, Бейт-Яхун и Аит-эш-Шааб. Била по территории Ливана и артиллерия ЦАХАЛ. Она обстреляла селения Айтрун, Дейр-Сириян, Альма и Эль-Ляббуна. Туда направлены машины скорой помощи и пожарные команды. За последние 48 часов, как отметили в Ливанском обществе Красного Креста, в результате израильских обстрелов и налетов погибли 19 мирных жителей.

Среди погибших в поселке Бейт-Яхун, по которому ударили израильские ВВС, сын Мухаммеда Раада — главы парламентской фракции «Верность сопротивлению», состоящей из депутатов от «Хезболлы». Ракета попала в один из домов, где находились активисты шиитской партии.

На что указала контактная группа по Газе

Контактная группа по ситуации в секторе Газа не нашла оправданий «преступлениям Израиля» регионе, сообщил источник в МИД Турции. В группу входят министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Нигерии, Палестины, Саудовской Аравии и Турции. В группе также указали на «важность совместной работы по достижению прочного и всеобъемлющего мира».

Что дают 10 минут без обстрелов в Газе

Десять минут без бомбардировок спасают жизнь одному палестинскому ребенку в секторе Газа, заявил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур. Такими словами он в ходе заседания Совбеза ООН приветствовал решение о временном перемирии. Мансур отметил, что всем причастным к этому решению стоит продолжить работать с целью защитить гражданское население и предотвратить распространение конфликта в регионе.

О чем предупредил ЮНИСЕФ

Нехватка продовольствия в секторе Газа может вызвать рост на 30% числа детей, страдающих от истощения, сообщила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. По ее словам, истощение является самой опасной для жизни формой недоедания среди детей.

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