ЦАХАЛ потеряла еще восьмерых военнослужащих в секторе Газа Армия обороны Израиля сообщила о гибели восьми солдат и офицеров в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Восемь военных погибли за сутки в ходе боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила израильская армейская пресс-служба. По ее данным, солдаты и офицеры ЦАХАЛ были убиты во время столкновений в центральной части анклава.

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала имена погибших на своем официальном сайте. Среди них оказалось четверо сержантов, двое майоров, подполковник в отставке и генерал-майор в отставке. С учетом новых данных число жертв среди военных за время сухопутной операции в секторе Газа достигло 152, а общее количество погибших с 7 октября достигло 485.

Ранее сообщалось, что израильские войска начали масштабный рейд на Западном берегу реки Иордан, он охватил города Вифлеем, Наблус, Тулькарм и Хеврон. В нем задействован большой контингент ЦАХАЛ, сопровождаемый тяжелыми бульдозерами. Целью рейда является уничтожение центров палестинского вооруженного сопротивления. В ряде районов произошли ожесточенные боестолкновения израильских военных с палестинскими боевиками.

До этого стало известно, что несколько десятков человек погибли в результате ударов израильской армии по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. Среди жертв атак оказались и дети. Под огнем ЦАХАЛ спасатели и парамедики не могли добраться до лагеря беженцев для оказания помощи пострадавшим.