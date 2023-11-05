ЦАХАЛ полностью окружила Газу и вышла к морю

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Армия Израиля заявила, что полностью окружила Газу и вышла к морю, передает пресс-служба ЦАХАЛ. Военные разделили анклав на север и юг. В ведомстве отметили, что гуманитарный коридор продолжит работать.

До этого 5 ноября Ранее в воскресенье представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи сообщил о захвате одного из самых важных опорных пунктов ХАМАС в районе Бейт-Хануна на севере Газы. Также в ведомстве отметили, что израильский тыл продолжает подвергаться обстрелам, в том числе ракетным обстрелам на севере и юге Израиля.

На сайте ЦАХАЛ был дополнен список имен военных, погибших в результате боевых действий. Сейчас там представлены 346 карточек, на которых указаны имена, должности и фото. Вместе с тем в ведомстве отчитались об убийстве 12 командиров ХАМАС и 2500 ударах по объектам этого движения в секторе Газа с начала наземной операции.

5 ноября президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле выразил готовность вернуться к управлению сектором Газа после разрешения военного конфликта на территории анклава. Аббас назвал Газу неотъемлемой частью Палестины и заявил американскому истеблишменту о недопустимости разрушительной силы со стороны «израильской военной машины».