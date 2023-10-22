ЦАХАЛ по ошибке обстреляла египетский блокпост рядом с границей

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Израильские военные случайно обстреляли из танка один из блокпостов Египта рядом с границей, обстоятельства произошедшего в районе Керем-Шалом выясняются, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ведомстве выразили сожаление в связи со случившимся.

Танк ЦАХАЛ случайно обстрелял приграничный египетский пост в районе Керем-Шалом, — говорится в сообщении.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время открытия саммита мира в египетской административной столице Новом Каире заявил о необходимости обеспечения международной защиты палестинского народа. Он выразил удивление молчанием разных стран по поводу «коллективного наказания» людей в секторе Газа.

До этого агентство WAFA сообщило, что в результате ударов ВВС Израиля по населенным пунктам сектора Газа во второй половине дня 21 октября погибли 29 палестинцев. Помимо инцидента в кафе, в районе Телль-эс-Султан к западу от Рафаха погибли 11 человек, проживавших в доме, в который попала ракета. Кроме того, 10 тел погибших извлекли из-под обломков двух разрушенных при бомбардировках домов в квартале Хай-Зейтун на востоке города Газа.