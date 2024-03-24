Больница «Аш-Шифа» стала последним пристанищем джихадистов в Газе ЦАХАЛ: военные задержали 480 террористов в больнице «Аш-Шифа» в Газе

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Израильские военные и Служба общей безопасности в рамках рейдов на территории медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа задержали порядка 480 террористов, связанных с «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает пресс-служба Армии оборон Израиля. В ЦАХАЛ также заявили о нанесенных ударах по объектам в палестинском анклаве и об обнаружении «комплекса по производству дронов».

Войска Армии обороны Израиля задержали около 480 боевиков, связанных с террористическими организациями ХАМАС и «Исламский джихад», и обнаружили в больнице оружие и террористическую инфраструктуру, — говорится в сообщении.

Военные добавили, что инженерные подразделения ударили по пусковой установке на юге сектора Газа. В районе Хан-Юниса израильские ВВС нанесли удар по месту сбора бойцов противника в момент нахождения там большого числа военных.

В середине марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал начало операции на юге сектора Газа. Он тогда заявил, что ЦАХАЛ проведет военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа через несколько недель, поскольку только так можно уничтожить батальоны ХАМАС. Президент США Джо Байден, в свою очередь, предложил Нетаньяху не начинать военную операцию в Рафахе без четкого плана по защите мирного населения.