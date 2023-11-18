ЦАХАЛ планирует расширить военную операцию в Газе на юг

Фото: Пресс-служба ЦАХАЛ

Израильские военные, ведущие операцию в секторе Газа, объявили о готовности действовать на всей территории анклава, включая его южную часть, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает ТАСС. Он не стал называть конкретные сроки, отметив лишь, что армия будет действовать в благоприятное для нее время.

Мы имеем четкие цели в этой операции. Она включает наземные, воздушные и морские действия. Мы готовы двигаться вперед на всем протяжении территории анклава, в том числе в его южной части, где находится ХАМАС, — подчеркнул Даниэль Хагари на вечернем брифинге, отвечая на вопрос о стратегии армии относительно южной зоны Газы.

Недавно военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что операция Армии обороны Израиля в районе крупнейшей больницы сектора Газа «Аль-Шифа» представляет собой «классику неуклюжих манипуляций». По его словам, объяснения ЦАХАЛ можно сравнить с «пробиркой Пауэлла», послужившей медийным обоснованием американской военной кампании в Ираке.

Ранее сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа. По данным СМИ, боевые действия будут приостановлены на три дня. Кроме того, Израиль одобрил поставку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.