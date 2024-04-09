ЦАХАЛ перехватила воздушную цель на побережье Красного моря ЦАХАЛ: над израильским городом Эйлат была перехвачена воздушная цель

Фото: Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

В окрестностях израильского города Эйлат на побережье Красного моря после объявления тревоги была перехвачена воздушная цель, передает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Для уничтожения объекта была задействована система ПРО «Железный купол», уточнили военные.

После объявления воздушной тревоги была обнаружена подозрительная воздушная цель, попавшая на территорию Израиля. Воздушная цель была успешно перехвачена системой ПРО «Железный купол» морского базирования под названием C-Dome, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших среди мирных жителей пресс-служба не предоставила. Ущерб инфраструктуре, по предварительным данным, нанесен не был.

Ранее шиитские вооруженные группировки из Ирака объявили об ударе по военной базе Йохантен на юге Израиля. Уточнялось, что атака была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов. Представители радикалов объяснили свои действия реакцией на наземную операцию Израиля в секторе Газа.

До этого йеменские хуситы атаковали корабли Военно-морских сил США в Красном море, заявил представитель движения Яхья Сариа. По его словам, удары по американским фрегатам наносились с помощью беспилотников. Также было атаковано британское судно Hope Island, его обстреляли противокорабельными ракетами.