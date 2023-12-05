ЦАХАЛ озвучила ключевой приоритет в секторе Газа В Израиле заявили, что обладают данными о местонахождении заложников в Газе

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Разведывательные службы Израиля обладают информацией о предполагаемом местонахождении оставшихся заложников в секторе Газа, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, их освобождение является для ЦАХАЛ главным приоритетом.

Да, у нас есть [данные]. Но, как вы сказали, как вы верно предположили, я не вправе делиться этими подробностями из-за деликатности вопроса, и, конечно, это поставило бы под угрозу наши усилия в будущем. Но я могу сказать, что это ключевой приоритет, — добавил он.

Конрикус заверил, что Израиль намерен освободить всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа. По его словам, если этого не удастся сделать путем переговоров, то армия будет действовать «кинетическими способами».

Ранее глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что Израиль намерен ликвидировать всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру. По его словам, на это может уйти несколько лет, но цель будет достигнута.

Ронен Бар также заявил, что ШАБАК допустила фатальную ошибку 7 октября — когда не смогла защитить страну от обстрела со стороны палестинского движения. Эта трагедия стала уроком для сотрудников службы безопасности, подчеркнул Бар.