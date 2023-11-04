ЦАХАЛ ответила на обстрелы территории Израиля со стороны Ливана ЦАХАЛ ударила по двум ячейкам и наблюдательному пункту ливанской «Хезболлы»

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля нанесла удар по двум ячейкам и наблюдательному пункту ливанской группировки «Хезболла», сообщила армейская пресс-служба. В ведомстве отметили, что атаки последовали в ответ на попытки обстрелов территории Израиля из Ливана.

ЦАХАЛ в ответ на попытку двух террористических ячеек обстрелять из Ливана территорию Израиля нанесла удар по ячейкам и наблюдательному пункту [ливанской группировки] «Хезболла», — говорится в сообщении.

Ранее Армия обороны Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Израильские военные в ходе операции столкнулись с бойцами палестинского движения ХАМАС и открыли по ним огонь.

ЦАХАЛ также сообщила о многочисленных попытках нападения на израильских военнослужащих на севере сектора Газа. В ведомстве заявили, что Армия обороны Израиля в ходе операции поразила вооружение и наблюдательные пункты ХАМАС, локализовала туннельные шахты и уничтожила бойцов палестинского движения. Число убитых при этом не уточняется.

До этого военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли новый удар по вооруженной группе, угрожавшей стране в районе границы с Ливаном. Радикалы пытались осуществить пуск ракет по израильской территории.