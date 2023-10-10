ЦАХАЛ не призывала жителей сектора Газа уехать в Египет ЦАХАЛ призвала жителей сектора Газа покинуть ряд зон, но не выезжать в Египет

Фото: Alaa Qraiqea/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не призывала жителей сектора Газа выезжать в Египет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что ЦАХАЛ указывала отдельные зоны в палестинском анклаве, которые необходимо покинуть.

В последние дни ЦАХАЛ дала указание населению сектора Газа дистанцироваться от специально установленных зон. Подчеркиваем, что официального призыва Израиля к жителям сектора Газа покинуть сектор Газа и выезжать в Египет не существует, — говорится в документе.

Правительство Израиля 8 октября объявило о переходе в состояние войны. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху приказал военным очистить государство от террористов и призвал граждан самостоятельно покинуть свои дома на фоне эскалации конфликта. Нетаньяху заявил, что война с ХАМАС будет продолжительной и сложной. Он отметил, что страну и население ожидают сложные дни и победы можно будет достигнуть только общими усилиями.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. По его словам, в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие. Он также подчеркнул, что бойцы израильской армии нанесут ХАМАС беспрецедентный ответный удар.