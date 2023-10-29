ЦАХАЛ отложил операцию: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Израиль отложил проведение крупномасштабной операции в секторе Газа

Фото: Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Издание The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что Израиль принял решение отложить проведение крупномасштабной военной операции в секторе Газа. Отмечается, что такое решение согласуется с предложениями, с которыми министр обороны США Ллойд Остин ознакомил своих израильских коллег.

В то же время в Вашингтоне предупредили, что дальнейшие действия Израиля предсказать трудно. Там считают, что увеличение количества авиаударов и наземных вторжений за последние три дня указывают на более агрессивную позицию Израиля.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения конфликта на утро 29 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ЦАХАЛ продолжает обстрел сектора Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что военные за сутки нанесли удары по более чем 450 военным объектам ХАМАС. Атакам подверглись командные центры группировки, наблюдательные пункты и места запуска противотанковых ракет.

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вечером телеканал Al Hadath сообщил, что ЦАХАЛ обстреляла больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа, при этом пресс-служба ВС Израиля до этого предупреждала о необходимости эвакуировать людей из медучреждения.

Вместе с этим пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари объявил, что дополнительные силы израильской армии минувшей ночью вошли на север сектора Газа. По его словам, ЦАХАЛ продвигается по этапам войны в соответствии с планами.

Хагари также в очередной раз повторил призыв к мирным жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона. Он считает, что эти районы безопасны и там можно получить гуманитарную помощь.

Какова гуманитарная ситуация в секторе Газа

Представитель Минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра заявила, что более 3,3 тысячи детей погибли в результате израильских обстрелов сектора Газа, под завалами находятся еще более 1 тысячи детей.

Она отметила, что в Минздрав поступило 1870 сообщений о пропавших без вести, в том числе 1020 детей все еще находятся под завалами. Отдельно Ашраф аль-Кудра обратила внимание на обстрелы гражданских объектов и медицинской инфраструктуры.

Также, по данным ведомства, команды общественного здравоохранения отслеживают тысячи случаев кожных и инфекционных заболеваний, гриппа, ветряной оспы и диареи. Это является результатом ускоряющегося распространения эпидемий среди беженцев из-за нехватки воды и отсутствия личной гигиены.

Президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни заявил о необходимости создания постоянных гуманитарных коридоров для доставки помощи в Газу и обеспечения основных потребностей местного населения. Кроме того, Аббас подчеркнул важность международной защиты палестинцев.

Фото: Muhammad Ata/Keystone Press Agency/Global Look Press

В свою очередь представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что США и Египет намерены нарастить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Кроме того, газета The Times of Israel добавила, что Израиль возобновил работу второго из трех трубопроводов, идущих в сектор Газа. Это позволит жителям анклава ежедневно получать около 28,5 млн литров воды.

Нетаньяху отрекся от своих слов

Газета The Times of Israel сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху удалил из Twitter (X) скандальное заявление, из-за которого был раскритикован в кабмине. Ранее он снял с себя ответственность из-за нападения ХАМАС, подчеркнув, что военные и спецслужбы не предупреждали его о готовящейся атаке из сектора Газа.

В частности, его раскритиковал член военного кабинета, лидер «Национального единства» Бенни Ганц. Также заявление Нетаньяху в такой напряженный для страны момент не поддержал лидер оппозиции Яир Лапид.

Маск объяснился за подключение Газы к Starlink

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск объяснил свою позицию по развертыванию Starlink в секторе Газа. Он заявил, что будут предприняты «чрезвычайные меры», чтобы удостовериться в использовании системы исключительно в гуманитарных целях.

По его словам, прежде чем включать хотя бы один терминал Starlink, будет проведена проверка безопасности с правительствами Соединенных Штатов и Израиля. Так предприниматель ответил на высказывание израильского министра связи Шломо Каръи, который допустил, что члены палестинского движения ХАМАС воспользуются системами Маска в секторе Газа.

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Антиизраильские акции в России и Европе

В воскресенье, 29 октября, в Нальчике подожгли еврейский культурный центр. По сообщениям местных жителей, неизвестный закинул в строящееся здание центра горящие покрышки. Отмечается, что на стенах здания появилась надпись «Смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски «еврей».

В то же время глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей региона не поддаваться на провокации на фоне обострения в секторе Газа и пресекать любые попытки расколоть российское общество. По его словам, события на Ближнем Востоке все воспринимают с болью в сердце, поэтому в местных мечетях молятся за народ Палестины и за то, чтобы кровопролитие было прекращено как можно скорее.

Меликов указал на недавние события в регионе и пояснил, что «экстремистские ресурсы» распространили «воинственные призывы», на которые откликнулись некоторые жители. По его словам, инциденты удалось погасить благодаря сотрудникам полиции.

Речь идет об акциях в поддержку Палестины, которые прошли в ряде городов региона. В частности, накануне в Хасавюрте несколько десятков молодых людей пришли к отелю, в котором, как им рассказали, находились беженцы из Израиля.

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press

В Европе также проходят антиизраильские акции. Так, во Франкфурте-на-Майне неизвестные украли флаг Израиля со здания ратуши. Уточняется, что около десяти человек сорвали знамя с флагштока и растоптали его.

Согласно информации местной полиции, после осквернения флага неизвестные скрылись вместе с ним. Один человек из группы снимал происходящее на видео. Уточняется, что вывешенные на ратуше Франкфурта национальный и украинский флаги остались нетронутыми. Аналогичный инцидент несколько дней назад произошел на рыночной площади города Ханау.

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