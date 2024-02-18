ЦАХАЛ отчиталась об уничтожении «десятков террористов» в секторе Газа

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

За минувшие сутки в центральной и северной частях сектора Газа были уничтожены «десятки террористов», сообщила Армия обороны Израиля. В ЦАХАЛ также заявили об изъятии большого количества оружия. Известно, что израильские военные продолжают военную операцию в Хан-Юнисе и больнице «Насер».

Войска ЦАХАЛ продолжают действовать в Хан-Юнисе, в центральной и северной частях сектора Газа. За минувшие сутки ликвидированы десятки террористов и изъято большое количество оружия. Спецназ ЦАХАЛ продолжает действовать в больнице «Насер» и прилегающих к ней районах в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ также сообщили о проведении целенаправленных рейдов на военные объекты. В ходе одного из мероприятий военные обнаружили отряд, загружавший оружие на тележку. По данным Армии обороны Израиля, по ним был нанесен удар с беспилотника.

Ранее вице-президент США Камала Харрис заявила, что Израиль должен прилагать больше усилий для предотвращения жертв среди мирного населения Палестины в ходе военных операций в секторе Газа. По ее словам, Вашингтон был категоричен в вопросе доставки гуманитарной помощи в регион.