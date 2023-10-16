В ЦАХАЛ отчитались о ликвидации высокопоставленного офицера ХАМАС Армия Израиля заявила о ликвидации главы общей разведки ХАМАС в Хан-Юнисе

Фото: JINI/XinHua/Global Look Press

Израильские военные заявили об уничтожении главы общей разведки движения ХАМАС во время ударов по Хан-Юнису в южной части сектора Газа. По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), высокопоставленный палестинский офицер был ликвидирован в понедельник, 16 октября. При этом его имя не называется.

В ходе оперативной атаки был ликвидирован глава разведки ХАМАС в Хан-Юнисе, — сказано в отчете.

Пресс-служба также опубликовала видео нанесения удара, в результате которого, как утверждается, и был убит разведчик ХАМАС. На записи можно увидеть момент взрыва многоэтажного дома в плотной застройке населенного пункта.

Ранее истребители израильских ВВС нанесли серию ударов по населенным пунктам в секторе Газа. Атакам подверглись 450 наземных целей в Газе, Джебалии и Хан-Юнисе. Как сообщал Al Mayadeen, ссылаясь на медицинские источники, в результате массированного налета погиб 51 человек. В больницы был доставлен 281 пострадавший.

Тогда же израильская авиация нанесла удар по дому, в котором находился командир боевого флота ХАМАС Абу Шамле. По данным Министерства обороны Израиля, Шамле также являлся одним из командиров бригады «Рафах», а в его доме хранилось вооружение, предназначавшееся для организации нападений на израильские подразделения.