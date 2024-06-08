ЦАХАЛ освободила россиянина из плена ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

ЦАХАЛ

Израильские военнослужащие утром освободили четырех пленников палестинского движения ХАМАС, среди них оказался гражданин РФ, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Мужчину зовут Андрей Козлов, ему 27 лет, он был похищен с музыкального фестиваля «Нова» 7 октября. Заложников нашли в двух разных местах в центре Нусейрата. Они находятся в хорошем состоянии и переведены в медицинский центр для обследования

Сегодня утром, в 11:00, израильский спецназ провел сложную операцию по спасению заложников и успешно освободил четырех наших заложников из плена ХАМАС в секторе Газа, — уведомил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Андрей Козлов из Санкт-Петербурга. Мужчина переехал в Израиль летом 2022 года, получил второе гражданство и подрабатывал охранником на том фестивале.

4 июня серия лесных пожаров вспыхнула на севере Израиля в результате ракетных ударов со стороны ливанской группировки «Хезболла». По данным журналистов, пострадали шесть мирных жителей. Несколько домов загорелись в городе Кирьят-Шмона. Возгорания зафиксированы в районе Галилеи, граничащей с Ливаном, что спровоцировало перекрытие ключевых дорог.

За день до этого самолеты ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по военным позициям около сирийского города Алеппо. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь.