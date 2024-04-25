ЦАХАЛ оставил в одном из городов в секторе Газа массовое захоронение Al Mayadeen: в городе Хан-Юнис массовое захоронение погибших возросло до 332

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Количество найденных в захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер» в городе Хан-Юнис погибших возросло до 332, информирует телеканал Al Mayadeen. По данным журналистов, в этом регионе в секторе Газа активно действовала израильская армия.

Массовые захоронения продолжают находить на территории анклава, уточнили представители СМИ. Египет, ЕС и США призвали начать расследования в связи с гибелью людей в Хан-Юнисе, констатировал телеканал.

Ранее Al Jazeera передавал, что тела 180 человек найдены палестинскими экстренными службами в массовом захоронении на территории медицинского комплекса «Нассер». Бригады гражданской обороны обнаружили братскую могилу после того, как Тель-Авив 7 апреля вывел свои войска из города.

До этого Армия обороны Израиля сообщала, что израильские военные и Служба общей безопасности в рамках рейдов на территории медицинского центра «Аш-Шифа» в секторе Газа задержали порядка 480 террористов, связанных с «Исламским джихадом» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В ЦАХАЛ также заявили о нанесенных ударах по объектам в палестинском анклаве и об обнаружении «комплекса по производству дронов».