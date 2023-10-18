Обнародован предположительный разговор бойцов ХАМАС об ударе ракеты по Газе ЦАХАЛ опубликовал предположительный разговор ХАМАС об ударе ракеты по «Аль-Ахли»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Армия обороны Израиля опубликовала на своем сайте расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.

Они запустили эту ракету с кладбища за больницей [«Аль-Ахли»], но произошла осечка, и она упала. Это первый раз, когда мы видим, как такая ракета падает, поэтому мы и говорим, что она принадлежит «Исламскому джихаду». <...> Шрапнель от этой ракеты не похожа на израильскую, это местная шрапнель, — говорится в расшифровке.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что госпиталь «Аль-Ахли» в центральном районе сектора Газа подвергался обстрелам и ранее. Тем временем посол Палестины в Японии Валид Али Сиям сказал, что Израиль совершил предупредительный звонок до обстрела больницы. По его словам, предупреждение прозвучало за час до атаки. Дипломат отметил, что количество погибших уже приближается к 500. Однако эта цифра еще будет расти, предупредил он.