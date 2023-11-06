ЦАХАЛ окружила Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу Армия Израиля полностью окружила сектор Газа и вышла к морю

Фото: IDF/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Израиля полностью окружила сектор Газа и вышла к морю, заявил бригадный генерал Даниэль Хагари. Военные разделили анклав на север и юг. При этом гуманитарный коридор продолжит работать.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 5 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне палестино-израильского конфликта

Хагари рассказал, что силы ЦАХАЛ из пехотной бригады «Голани» окружили город Газа, вышли к морю и удерживают позиции. «Город Газа также окружен с юга, и фактически теперь есть север сектора Газа и юг. Мы все еще продолжаем работу коридора, по которому жители севера анклава и Газы могут перебраться на юг», — сказал он.

36-я дивизия Армии обороны Израиля вошла вглубь сектора Газа, сообщала пресс-служба армии. По ее данным, военные расположились вдоль побережья. В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ поразила более 1600 объектов, принадлежащих ХАМАС: склады, пусковые и наблюдательные пункты.

Вечером 5 ноября израильские военные наносили массированные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ действовала и на земле, и под землей. Даниэль Хагари подчеркнул, что Армия обороны Израиля продолжит атаковать северную часть анклава и город Газу.

Также накануне вечером в центральной части Израиля раздался сигнал воздушной тревоги, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Последний раз сирена включалась три дня назад.

Сколько будет длиться операция ЦАХАЛ в Газе

Армия обороны Израиля будет продолжать военную операцию в секторе Газа, пока движение ХАМАС не лишится возможности осуществлять вылазки, заявил посол еврейского государства в США Майкл Герцог. В анклаве, согласно его мнению, находится один из крупнейших террористических комплексов, где базируются десятки тысяч ракет, а протяженность тоннелей под территорией превышает 500 километров.

Будет ли Израиль наступать на северной границе страны

Израильские военные готовы в любой момент начать наступление на северной границе страны, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Высказывание прозвучало в свете продолжающихся обстрелов израильской территории со стороны Ливана.

Кто из журналистов пострадал в Ливане

Российско-ливанский журналист Самир Абдель-Хусейн Аюб был ранен в результате израильского удара на юге Ливана, сообщило агентство NNA. При этом его сестра и трое ее внуков погибли.

По информации агентства, Аюб двигался на автомобиле по дороге Айнатха-Айтарун в районе Бинт-Джбейль. За ним на второй машине ехала его племянница с тремя детьми и своей матерью — сестрой журналиста. По этому автомобилю ударил беспилотник, после чего машина загорелась.

Власти Ливана намерены подать жалобу на Израиль в Совбез ООН из-за гибели четырех мирных граждан во время израильского удара, заявил назначенный премьер-министром республики Наджиба Микати. По его словам, в Бейруте «надеются на то, что СБ ООН примет меры по пресечению подобных нападений и жалоба Ливана не останется чернилами на бумаге».

Кто угрожал журналистам из Германии

Военнослужащие ЦАХАЛ задержали группу журналистов немецкого телеканала ARD на Западном берегу реки Иордан, в адрес сотрудников СМИ звучали угрозы. Студия ARD в Тель-Авиве расценила произошедшее как атаку на свободу прессы. Инцидент произошел к югу от Хеврона. По словам корреспондента ARD Яна-Кристофа Китцлера, солдаты вели себя агрессивно, угрожали журналистам оружием и спрашивали, евреи ли они.

Сотрудники СМИ предполагают, что военнослужащие были местными жителями, призванными в резерв: они передвигались на личном автомобиле и носили гражданские головные уборы. Ситуация нормализовалась после прибытия других израильских военных и полицейских сил. Ассоциация иностранной прессы в Израиле уже объявила о том, что примет соответствующие меры. В свою очередь отделение ARD в Тель-Авиве намерено нанять адвоката для изучения юридических последствий инцидента.

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